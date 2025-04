Fiorentina successo in rimonta a Cagliari decidono Gosens e Beltràn

Cagliari – Fiorentina 1-2Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina (41? Palomino), Luperto; Zortea (67? Coman), Adopo (67? Marin), Prati (67? Makoumbou), Viola (50? Gaetano), Augello; Luvumbo, Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Obert, Pavoletti, Felici. Allenatore: NicolaFiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (81? Comuzzo); Dodo, Mandragora (71? Folorunsho), Fagioli (63? Richardson), Cataldi, Gosens (62? Paris); Beltran (86? Zaniolo), Gudmundsson. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli. Allenatore: PalladinoARBITRO: Marinelli di TivoliRETI: 7? Piccoli, 36? Gosens, 49? BeltranNOTE: Ammoniti Palomino, Piccoli, Parisi, ZanioloCagliari – Vittoria in rimonta per la Fiorentina che continua a credere nella conquista dell'Europa attraverso il campionato.Pronti via e il Cagliari passa in vantaggio intervenendo su una respinta di De Gea.

