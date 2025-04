Fiamme nella notte a fuoco una vettura a Passons

Passons di Pasian di Prato, è andata a fuoco nel corso della notte passata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, che hanno riportato la situazione alla normalità spegnendo le Fiamme. Il veicolo, di proprietà di un soggetto. Udinetoday.it - Fiamme nella notte, a fuoco una vettura a Passons Leggi su Udinetoday.it Una Mitsubishi, parcheggiata in via dei Faggi adi Pasian di Prato, è andata anel corso dellapassata. Sul posto sono intervenuti i vigili deldi Udine, che hanno riportato la situazione alla normalità spegnendo le. Il veicolo, di proprietà di un soggetto.

Case in fiamme nel centro di Neirone, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Sono proseguite per tutta la notte a Neirone le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione, coinvolta nella tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio 2025 da un ...

Sono proseguite per tutta la notte a Neirone le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione, coinvolta nella tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio 2025 da un ... Notte di fuoco in Capitanata: due auto in fiamme

Due incendi auto sono stati registrati nella notte tra il 27 e il 28 febbraio in altrettanti comuni del Foggiano. Il primo episodio è avvenuto a San Paolo di Civitate, dove le fiamme hanno ...

Due incendi auto sono stati registrati nella notte tra il 27 e il 28 febbraio in altrettanti comuni del Foggiano. Il primo episodio è avvenuto a San Paolo di Civitate, dove le fiamme hanno ... Auto in fiamme nella notte: illeso il conducente, intervengono i Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di tensione nella tarda serata del 22 aprile, intorno alle 23:30, quando un’autovettura alimentata a benzina ha improvvisamente preso fuoco mentre era in ...

