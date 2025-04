Donnapop.it - Festeggiare il 25 aprile con sobrietà non vuol dire nulla: proprio per questo dirlo è una mossa vincente

Leggi su Donnapop.it

Cosa, praticamente, che il 25– quest’anno – andrà celebrato con? Assolutamente. Nella pratica, ribadisco, non cambia niente, le celebrazioni ufficiali non subiranno modifiche, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella manterrà la propria agenda e i cortei previsti in varie città italiane non saranno bloccati. E allora, secambia, perché chiedere un 25sobrio è stata comunque unada parte del governo? Provo a spiegarlo in due punti.Il primo:una cosa che non ha alcun valore pratico, ma ha – invece – un valore morale, sposta i giochi dal campo dei fatti a quello delle intenzioni: da una parte, c’è chi (giustamente)e celebrare il giorno della Liberazione dal regime nazifascista e dunque lamenta l’uscita inappropriata del governo, dall’altra c’è il governo che – di fatto – non solo non ha proibito, ma addirittura non ha apportato alcun cambiamento.