Festa della Liberazione commissario del Comune col prefetto alla cerimonia al Monumento

commissario del Comune di Caserta, Antonella Scolamiero, nominata a capo della triade commissariale che amministrerà l'Ente in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Scolamiero parteciperà alla cerimonia per al Monumento ai Caduti in programma. Casertanews.it - Festa della Liberazione, commissario del Comune col prefetto alla cerimonia al Monumento Leggi su Casertanews.it Prima uscita pubblica per il nuovodeldi Caserta, Antonella Scolamiero, nominata a capotriade commissariale che amministrerà l'Ente in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Scolamiero parteciperàper alai Caduti in programma.

Potrebbe interessarti anche:

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - ...

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - ... Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca"

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La ...

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La ... Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione

Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto ...

Su questo argomento da altre fonti: Festa della Liberazione, commissario del Comune col prefetto alla cerimonia al Monumento; Festa della Liberazione e Primo maggio: il programma delle iniziative a Bertinoro; 25 aprile 2025, la commemorazione del Comune di Pantelleria Festa della Liberazione; Brinzio celebra l’80° anniversario della Liberazione con eventi di memoria e riflessione; Brinzio per gli 80 anni della Liberazione – 25 aprile 2025.

Cosa riportano altre fonti: Bertinoro, Festa della Liberazione: il programma delle iniziative; Brinzio celebra l’80° anniversario della Liberazione con eventi di memoria e riflessione; Si avvicina la festa di Liberazione. Corone d’alloro e il pontile tricolore; La Festa della Liberazione: "Le formazioni partigiane hanno combattuto per la libertà di tutti noi"; 25 aprile, eventi e manifestazioni in occasione della Festa della Liberazione in Italia.