Femminicidio Manuela Petrangeli in aula gli audio dell’ex Gliela devo fare pagare

"Gliela devo fare pagare". Sono decine gli audio whatsapp fatti ascoltare oggi, 23 aprile, in aula nell'udienza del processo davanti alla Prima Corte di Assise di Roma che vede imputato Gianluca Molinaro, l'uomo che lo scorso 4 luglio ha aperto il fuoco contro la sua ex compagna e madre di suo figlio.

Femminicidio Manuela Petrangeli, il legale: "È stata anche vittima di stalking"

Davanti alla prima corte di Assise di Roma si è aperto martedì 1 aprile il processo per Gianluca Molinaro, l’uomo che lo scorso 4 luglio - a Casetta Mattei - aprì il fuoco contro Manuela ...

Davanti alla prima corte di Assise di Roma si è aperto martedì 1 aprile il processo per Gianluca Molinaro, l'uomo che lo scorso 4 luglio - a Casetta Mattei - aprì il fuoco contro Manuela ...

Niente abbreviato. Si aprirà il prossimo 1 aprile davanti alla prima corte di Assise di Roma il processo per Gianluca Molinaro, l’uomo che lo scorso 4 luglio ha aperto il fuoco contro la sua ex ...

Niente abbreviato. Si aprirà il prossimo 1 aprile davanti alla prima corte di Assise di Roma il processo per Gianluca Molinaro, l'uomo che lo scorso 4 luglio ha aperto il fuoco contro la sua ex ...

(Adnkronos) – "Maledetta, gliela devo fare pagare". Sono decine gli audio whatsapp fatti ascoltare oggi, 23 aprile, in aula nell’udienza del processo davanti alla Prima Corte di Assise di Roma che ...

