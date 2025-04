Federico Troletti morto in uno schianto con la moto contro un furgone arrestato il camionista per omicidio stradale

arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo era alla guida del furgone contro il quale si è schiantato Federico Troletti il 22 aprile a Pian Camuno (Brescia). Secondo i rilievi, il camionista stava facendo un'inversione a 'U' in mezzo alla carreggiata. Leggi su Fanpage.it Un 71enne è statocon l'accusa di. L'uomo era alla guida delil quale si è schiantatoil 22 aprile a Pian Camuno (Brescia). Secondo i rilievi, ilstava facendo un'inversione a 'U' in mezzo alla carreggiata.

