FC 25 Showdown per El Clásico Barcellona vs Real Madrid

Showdown di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide.

El Clásico tra Barcellona e Real Madrid si gioca sabato 26 aprile alle 22.00

SBC Ansu Fati
Numero sfide: 2
Premio: 1x Showdown Ansu Fati Non scambiab.
Scadenza: 26 aprile

Barcellona
Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack
FC Barcellona: Min 1 gioc.
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 85

Forma smagliante
Premio: 1x Gold Players Pack
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 87

SBC Arda Güler
Numero sfide: 5
Premio: 1x Showdown Arda Güler Non scambiab.
Scadenza: 26 aprile

Real Madrid
Premio: 1x Small Gold Players Pack
Real Madrid: Min 1 gioc.

