FC 25 SBC Aggiornamento TOTW 81 Scambiabile

Ecco una guida completa dedicata alla SBC “81+” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25. Prima di scoprire come completare la81+ scoprite qui quali giocatori potete trovare, abbiamo raccolto tutti iche sono usciti in un unico posto!Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!81+Sfide: 1Premio: 1x 81+ Tradeable1-30 Player PackRipetibile: NOScadenza: 30 aprile Rosa 85 Valutazione squadra: min 85For The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre