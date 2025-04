Imiglioridififa.com - FC 25: Importanti modifiche in arrivo per queste due tipologie di carte

EA Sports ha annunciatonovità per gli oggetti Fine di un’Era e per gli aggiornamenti Showdown, già attivi su FC 25, con l’obiettivo di renderli ancora più determinanti all’interno della modalità Ultimate Team.Gli oggetti Fine di un’Era ora ricevono un bonus d’intesa di livello Icona, garantendo collegamenti perfetti con qualsiasi giocatore, oltre a un punto intesa per il club (come gli Eroi), rendendoli ancora più preziosi nella costruzione rosa.I giocatori vincitori di un aggiornamento Showdown non si limiteranno più a ricevere l’incremento all’overall: da ora in poi, otterranno anche un terzo stile di gioco+, che potenzierà ulteriormente le loro prestazioni in campo.Il messaggio è stato reso ufficiale il 23 aprile 2025.