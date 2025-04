Fatti per il Cielo Don Francesco Cristofaro annuncia una puntata speciale in memoria di Papa Bergoglio

Francesco Cristofaro, volto noto del panorama televisivo cattolico e guida spirituale molto amata, annuncia una puntata speciale del programma "Fatti per il Cielo", interamente dedicata alla memoria di Papa Francesco. L'appuntamento, particolarmente atteso da fedeli e spettatori, sarà trasmesso come sempre su Padre Pio Tv e rappresenterà un momento di riflessione, preghiera e testimonianza per ricordare il pontefice che ha segnato un'epoca.La trasmissione ripercorrerà il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, primo Papa gesuita e primo sudamericano a salire al soglio di Pietro, evidenziandone l'impegno per i poveri, la sua apertura verso il dialogo interreligioso, la lotta contro ogni forma di esclusione e l'attenzione costante ai temi della giustizia sociale. Don Cristofaro, da sempre attento interprete della spiritualità del nostro tempo, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra immagini, parole e gesti che hanno lasciato un'impronta profonda nella storia della Chiesa.

