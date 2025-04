Fare impresa al Sud l’incontro a Eboli con Moneyviz e Bix Incubator

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà questa sera, a partire dalle 19:30, al Bixdi(Salerno), in via Cefalonia1,dal titolo “Cristo si è fermato a, le startup no!”. L’appuntamento è dedicato alla possibilità dial Sud. L’innovazione, spiegano gli organizzatori, cresce in Italia, ma il Sud resta ancora ai margini. Nel 2024, sono quasi 13.000 le startup attive in Italia, ma oltre il 65% dei capitali resta concentrato in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. La Campania , seconda per numero di startup, raccoglie meno del 2% degli investimenti. Bixaccende i riflettori sulla sfida dell’imprenditoria nel Mezzogiorno con questo evento che chiama a raccolta imprenditori, investitori e istituzioni. Tra gli ospiti, Gabriele Del Mese (, Casa Sanremo Invest) e Paolo Merola (Bix).