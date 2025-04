Faida di Scampia 8 misure cautelari per l’omicidio di 6 anni fa

Figurano anche i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio di Domenico Gargiulo, obiettivo dell'agguato che il 15 ottobre 2012 costò la vita a un innocente, Pasquale Romano, detto Lino, le otto persone a cui la Squadra Mobile di Napoli ha notificato un'ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda. Romano, operaio di 30 anni, estraneo alla criminalità, venne assassinato con molti colpi d'arma da fuoco davanti l'abitazione della fidanzata nel mezzo della terza Faida di Scampia: i killer appartenenti agli Scissionisti, che attendevano un loro rivale passato con i cosiddetti "Girati" del clan della Vanella Grassi lo assassinarono senza pietà. Ampia la lista di reati contestati: associazione di stampo mafioso, omicidio, occultamento di cadavere, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, estorsione, favoreggiamento, riciclaggio e ricettazione.

