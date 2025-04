Eventi tante star per la 4^ edizione di Best Movie and Comics

Quarta edizione di Best Movie Comics and Games a Milano, la fiera dedicata alla cultura pop in programma il primo weekend di giugno con una serie di ospiti d'eccezione. Il festival ospitato negli spazi di Superstudio Più nel cuore della cittadina meneghina vedrà oltre ai già annunciati Elia Nuzzolo, il Max Pezzali della serie Sky "Hanno ucciso l'uomo ragno – La leggendaria storia degli 883" che sarà premiato con il "Best Movie Award Miglior Attore", Zerocalcare, Giovanni Vernia, Federico Buffa e Bruno Bozzetto, anche Celeste Dalla Porta, la protagonista del film di Paolo Sorrentino Parthenope, che sarà premiata con il "Best Movie Award Miglior Attrice". E per l'appuntamento per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime e collezionismo a Milano ci sarà anche il "Best Movie Award Miglior Film" che sarà assegnato a "Il ragazzo dai pantaloni rosa", pellicola diretta da Margherita Ferri sul tema del bullismo e ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena.

