Eventi nel casertano spazio all’arte con Pace e Pane

casertano, in una fertile e suggestiva area boschiva ci sarà “Pace e Pane” una giornata per divulgare un messaggio di Pace e libertà. Un evento, aperto al pubblico, che vedrà protagonisti artisti e gallerie camPane che parteciperanno con opere a tema e poesie sul grano e sul Pane. Il Laboratorio, spazio Amira, spazio Vitale, Galleria Studio Legale, Frame Ars Artes, Centometriquadri, Arterrima Contemporary, Pagea Arte Contemporanea, infatti, sono stati invitati a partecipare ad una collettiva in dialogo con la collezione permanente presente all’interno ed all’esterno del Mulino, frutto della passione per l’arte contemporanea e della vicinanza agli artisti del territorio del patron, l’imprenditore Lorenzo Di Guglielmo che vuole rendere così omaggio al potere evocativo del Pane come simbolo di Pace e convivialità tra le più diverse culture. Leggi su Ildenaro.it di Marco MilanoVenerdì 25 aprile al Mulino Bencivenga ad Alvignano, nel, in una fertile e suggestiva area boschiva ci sarà “” una giornata per divulgare un messaggio die libertà. Un evento, aperto al pubblico, che vedrà protagonisti artisti e gallerie camche parteciperanno con opere a tema e poesie sul grano e sul. Il Laboratorio,Amira,Vitale, Galleria Studio Legale, Frame Ars Artes, Centometriquadri, Arterrima Contemporary, Pagea Arte Contemporanea, infatti, sono stati invitati a partecipare ad una collettiva in dialogo con la collezione permanente presente all’interno ed all’esterno del Mulino, frutto della passione per l’arte contemporanea e della vicinanza agli artisti del territorio del patron, l’imprenditore Lorenzo Di Guglielmo che vuole rendere così omaggio al potere evocativo delcome simbolo die convivialità tra le più diverse culture.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia: Eventi, nel casertano spazio all’arte con “Pace e Pane”; A Salerno la mostra d'arte 6 x te: il primo catalogo della Galleria Artemi celebra l'arte contemporanea; Durante la Art Week inaugurazione di Spazio D, dedicato all'arte e al counseling; INVIATO CITTADINO In via Bonazzi 57 #Spazio... all’Arte; Mostra fotografica e versi per Discorsi in divenire.