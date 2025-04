Ercolano aperture regolari e due giornate gratuite per i ponti di aprile e maggio

Leggi su Ildenaro.it

Il Parco archeologico diannuncia l’apertura regolare del sito durante idel 25e del 1°. Nei prossimi giorni si potrà approfittare delle duedel 25e la settimana successiva il 4, prima domenica del mese con accesso gratuito. Nellei biglietti non sono prenotabili online, ma devono essere ritirati esclusivamente in cassa, il giorno stesso della visita. Il Parco archeologico diinvita i visitatori “a immergersi nelle mostre allestite dal Parco, che arricchiscono il percorso di visita con due affascinanti viaggi tematici: presso Villa Campolieto, l’esposizione dedicata agli usi alimentari degli antichi ercolanesi accompagnerà i visitatori alla scoperta delle abitudini quotidiane, dei rituali conviviali e delle testimonianze materiali che raccontano la cultura del cibo nel mondo romano; all’Antiquarium del Parco, prende vita un racconto coinvolgente sul vivo mondo dei legni mai distruttivi dall’eruzione del 79 dC, una straordinaria occasione per ammirare da vicino reperti lignei perfettamente conservati, simbolo dell’eccezionale stato di conservazione del sito di”.