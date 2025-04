Ilprimatonazionale.it - Enrico Pedenovi: quando il ricordo costava la vita

Roma, 23 apr – Esattamente un anno è passato da quel 29 aprile 1975,il giovanissimo Sergio Ramelli si spense dopo un’agonia durata quarantasette giorni. Ad un anno di distanza, sta per avvenire la prima commemorazione del giovane del Fronte della Gioventù assassinato da un commando di Avanguardia Operaia. È prevista anche la partecipazione di un volto noto della destra milanese: l’avvocato e consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano. A quella prima commemorazione non arriverà mai., dalla RSI al MSI-DNMa facciamo un piccolo passo indietro. Nato il 2 settembre 1926 a Pavia,aveva scelto appena diciottenne di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, arruolandosi nella X Flottiglia MAS. Dopo la guerra conseguì la laurea in giurisprudenza, esercitando la professione di avvocato.