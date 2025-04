Elezioni delle Rsu nel comparto scuola cresce la Cisl Romagna eletti 96 rappresentanti

delle Elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nel comparto scuola confermano una crescita significativa per la Cisl scuola Romagna. I dati attestano un aumento di consensi superiore a 500 voti rispetto alla consultazione del 2022, un traguardo che la colloca. Cesenatoday.it - Elezioni delle Rsu nel comparto scuola, cresce la Cisl Romagna: eletti 96 rappresentanti Leggi su Cesenatoday.it I risultati definitiviper le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nelconfermano una crescita significativa per la. I dati attestano un aumento di consensi superiore a 500 voti rispetto alla consultazione del 2022, un traguardo che la colloca.

