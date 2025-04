Elena Maraga la maestra audace licenziata ‘Vicenda da manuale di moralismo’

maestra d'asilo Elena Maraga, non almeno nella scuola paritaria cattolica di Treviso dove insegnava e che l'ha licenziata a causa della sua presenza sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La donna, 29 anni, ha ricevuto martedì la lettera che ha messo formalmente fine al suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, "per giusta causa e con effetto immediato" ha precisato la direzione dell'istituto. I motivi del licenziamento della maestra con profilo su OnlyFansPerché, la gestione di un profilo sulla piattaforma, dice la struttura scolastica, "contrasta con l'ispirazione cattolica che orienta l'indirizzamento educativo della scuola". Un esito previsto, contro il quale non è detto che Maraga intenda opporsi. La maestra non ha ancora deciso se impugnerà o meno la risoluzione del contratto: "è stata commessa un'ingiustizia nei miei confronti" è stato il suo solo commento.

