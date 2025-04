Quotidiano.net - Ecco il bando INAIL 2024–2025: 600 milioni di euro

Leggi su Quotidiano.net

è stato pubblicato il nuovo, che mette a disposizione delle aziende 600diper investimenti che migliorino la salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta di unil cui contenuto è molto significativo, perché consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000per investimenti aziendali quali presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori. Ma chi può accedere al? Possono accedervi tutte le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Enti del Terzo Settore. Tra gli interventi agevolabili, i Progetti di riduzione dei rischi tecnopatici, i Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, i Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici, i Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, i Progetti per micro e piccole imprese con specifici codici ATECO ed i Progetti per imprese operanti in agricoltura.