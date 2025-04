Ecco che fine fanno assurdo Shaila e Lorenzo la bomba dopo l’addio sconvolge il pubblico

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due tra i volti più discussi dell'ultima edizione del reality, avevano fatto sognare migliaia di telespettatori con la loro intesa esplosiva. Ma appena varcata la soglia della Casa più spiata d'Italia, la favola si è interrotta bruscamente, lasciando l'amaro in bocca non solo ai diretti interessati, ma anche al loro fedele pubblico, che aveva coniato per loro l'affettuoso soprannome di "Shailenzo".A rompere definitivamente il silenzio è stato lo stesso Lorenzo, che durante una diretta Instagram ha parlato senza filtri del distacco con Shaila. "Durante la finale lei è rientrata nella Casa e ha chiuso con me parlando di amore tossico", ha raccontato con evidente dispiacere. Leggi su Caffeinamagazine.it Era sembrata la storia d'amore perfetta, sbocciata sotto l'occhio onnipresente delle telecamere del Grande Fratello, tra baci appassionati, sguardi complici e confessioni notturne sotto le coperte.

