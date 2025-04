EA Sports lancia le maglie retro in FC 25

Leggi su .com

(Adnkronos) – Torna ufficialmente in EAFC 25 la campagnaKits, che offre ai tifosi l’opportunità di rivivere alcune delle pagine più significative della storia del calcio attraverso sei nuovestoriche, ora disponibili all’interno del gioco. L’iniziativa rappresenta un omaggio al patrimonio culturale dei grandi club, riportando in auge divise che hanno .L'articolo EAlein FC 25 proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApplei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni