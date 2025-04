Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Cambia L’Intesa Delle Carte Fine Di Un’Era Mentre Le Showdown Avranno Tre PS+

Leggi su Fifaultimateteam.it

Electronic Arts ha annunciato un importante aggioramento per leDiper la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 25.Stando al comunicato ufficiale rilasciato dalla software house canadese lespeciali giocatoreDied i vincitorisubiranno modifiche in vista dei prossimi aggiornamenti per FC 25. Gli oggetti giocatoreDiun’intesa come quello della carta Icona, oltre a garantire un punto club supplementare neldi squadra. I vincitori dell’aggiornamentoinvece riceveranno un terzo stile di gioco+ insieme all’aggiornamento classico.Prima di lasciarvi alle immagini che descrivono questa novità assoluta per queste duespeciali vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.