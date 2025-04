È sempre Cartabianca Corona Non chiamatelo Bergoglio ma Orgoglio

Corona, ospite fisso di "È sempre Cartabianca", il programma di approfondimento politico e d'attualità di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer. Si parla, ovviamente, di tutti i protocolli che si sono attivati per onorare la memoria del Pontefice, scomparso lo scorso 21 Aprile nel giorno di pasquetta, dopo essersi mostrato in pubblico l'ultima volta proprio nel giorno di Pasqua, per salutare i suoi fedeli. Nel farlo, ovviamente, non si può non ricordare che cosa abbia rappresentato lui in vita per tutti quelli che lo hanno vissuto con devozione.Corona, allora, cita un aneddoto e dice: "L'altra volta, quando stava male, avevo fatto anche vedere una foto assieme a lui, ho avuto il privilegio di starci 10 minuti assieme, gli consegnai un libro, una fiaba di natale.

