È Demi Moore la donna più bella del 2025 secondo People Ora mi amo davvero

secondo il magazine People la donna più bella del mondo 2025 è l'attrice Demi Moore, che si è anche raccontata in una lunga intervista a cuore aperto, soprattutto con il suo rapporto con la bellezza Ilgiornale.it - È Demi Moore la donna più bella del 2025 secondo People: "Ora mi amo davvero" Leggi su Ilgiornale.it il magazinela donna piùdel mondoè l'attrice Demi, che si è anche raccontata in una lunga intervista a cuore aperto, soprattutto con il suo rapporto con la bellezza

