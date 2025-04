Lanazione.it - Due giornate dedicate alle tradizioni nella primavera di Raggiolo

Arezzo, 23 aprile 2025 – Duedi. Il piccolo paese casentinese tornerà ad animarsi con gli appuntamenti della Festa del Gioco e della Festa di Transumanza che, promossi dalla Brigata di, forniranno una doppia occasione per immergersi nelle usanze antiche, per proporre attività per tutte le età e per vivere i diversi angoli di uno dei borghi più belli d’Italia.Entrambi gli eventi sono organizzati con la collaborazione del Comune di Ortignanoe dell’EcoMuseo del Casentino, andando a rinnovare una collaudata sinergia per promuovere occasioni all’insegna di divertimento, scoperta e valorizzazione del territorio.La prima data sul calendario sarà domenica 18 maggio con la Festa del Gioco che, giunta alla seconda edizione, vedrà i vicoli e le piazze dicolorarsi con l’animazione organizzata dall’associazione VIP di Firenze, con spettacoli, con giochi di movimento e da tavola, con cacce al tesoro, con laboratori creativi dedicati agli antichi mestieri, con musica dal vivo, con truccabimbi e con merenda con prodotti locali.