Drone russo centra un bus nel sud-est dell'Ucraina e fa strage di operai: decine di vittime e 30 feriti

Nuovain Ucraina. È avvenuta questa notte nella regione di Dnipropetrovsk, unha colpito un bus carico di. Il bilancio è tragico: 9 morti e trentagravi. Ad annunciarlo su Telegram è stato il governatore Serhiy Lysak, pubblicando le immagini strazianti del mezzo sventrato. Il teatro della tragedia è Marhanec, cittadina non nuova agli attacchi, ma stavolta colpita nella quotidianità.Soulless Russian soldiers launched a kamikaze. And where it hit, just think about it – a bus! People were on their way to work, ordinary workers. Nine lives were cut short by this inhumane aggression. Thirty people were wounded. ManganeseA town in Ukraine. pic.twitter.com/RnrH4LJjZA— Katerina Horbunova (@blueeyedKeti) April 23, 2025L’attacco al bus in Ucraina: altrecivili dopo SumyL’attacco giunge dieci giorni dopo il raid su Sumy, costato la vita adi civili, anche bambini.