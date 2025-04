Dovrebbero togliersi di mezzo da soli bufera sulla nuova garante dei detenuti di Asti per i post contro i carcerati Sui social nostalgia del Duce e insulti razzisti

social media di Stefania Sterpetti, dirigente dell'Asl e nuova garante dei detenuti di Asti, gli avversari politici diventano «mongolino» o «demente», i migranti sono «ciarpame» e la foto di Benito Mussolini torna più volte in allegato a frasi del tipo «Siamo gli italiani, abbiamo fatto la storia., è ora di dire basta, di ribellarci». E i carcerati in sciopero della fame, scrive sempre Sterpetti, si Dovrebbero «togliere di mezzo da soli, visto che non c'è la pena di morte» (riferita a una persona detenuta in sciopero della fame). Un crescendo di insulti razzisti e nostalgie del Duce che forse prende la sua nota più stonata proprio nel riferimento al caso di Cesare Battisti, ex terrorista che nel 2009 rinunciò per dieci giorni a nutrirsi o abbeverarsi in attesa della pronuncia definitiva del Tribunale supremo brasiliano sulla sua estradizione in Italia. Leggi su Open.online

