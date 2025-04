Donpasta racconta I Mastri il nuovo documentario sull’artigianato italiano tra memoria cultura e resistenza

Mastri" è il nuovo documentario di Donpasta, al secolo Daniele De Michele, artista, attivista del cibo e regista noto per progetti come I Villani e Naviganti. Dopo aver esplorato la cultura contadina e il mondo del mare, De Michele accende i riflettori sull'universo degli artigiani italiani, custodi di un sapere millenario che rischia di scomparire. Il film è attualmente in tour nelle sale italiane, partito da Lecce e proseguito con una tappa al Cinema Farnese di Roma.Un viaggio nei mestieri d'Italia: dal legno al ferro, dalla terra al fuoco"I Maestri" è un vero e proprio omaggio al gesto artigiano, che Donpasta definisce «un atto di resistenza culturale». Attraverso interviste, testimonianze e riprese immersive, il documentario racconta uomini e donne che lavorano il legno, la ceramica, il ferro, la pietra, mantenendo vive tecniche tramandate da generazioni.

