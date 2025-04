Donnarumma è in fiducia è tornato il portiere dalle parate di alta classe L’Equipe

L'Equipe non sono andati oltre il 6 per tutti i giocatori del club allenato da Luis Enrique, ma il voto più basso lo ha ottenuto Khvicha Kvaratskhelia. Ancora bene Gigio Donnarumma, che sembra essere tornato ai suoi livelli.

Donnarumma è in fiducia con parate di alta classe, male Kvaratskhelia contro il Nantes

Il quotidiano francese dà al portiere voto 6 e scrive:

"L'italiano non è stato grande protagonista del match, ma è rimasto nei suoi standard attuali molto alti. Un pasticcio su un cross di Simon del Nantes, ma la parata tre minuti dopo su Castelletto è di alta classe. E questo dice tutto sulla sua attuale fiducia. Non è colpevole del gol degli avversari". 

Al georgiano, invece, voto 3.

