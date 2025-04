Donna incinta fa provare al marito il pancione 8220Volevo che capisse davvero le fatiche fisiche della gravidanza8221

pancione, grazie ad un anguria e a della pellicola trasparente: "Finalmente mi ha capita, mettendosi nei miei panni". Leggi su Fanpage.it Una futura mamma dell'Ohio ha fatto sperimentare al suo compagno il peso del, grazie ad un anguria e apellicola trasparente: "Finalmente mi ha capita, mettendosi nei miei panni".

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: Una mamma è riuscita a descrivere perfettamente cosa si prova quando il bimbo si muove nel pancione; Maternità e lavoro: diritti e tutele in caso di violazioni; Test di gravidanza positivo: dopo quanti giorni dal concepimento?; Concorso docenti PNRR2, prova scritta: richieste sede viciniore per gravidanza a rischio, disabilità, allattamento; Incinta dopo un aborto spontaneo, come affrontare con serenità la nuova gravidanza.

Cosa riportano altre fonti: Donna incinta tenta di sfilare la catenina d’oro a un pensionato; Manila Nazzaro è incinta? Lei fa chiarezza: come stanno le cose.