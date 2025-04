Lopinionista.it - Don Daniel Antúnez: “L’Argentina è in lutto per il primo Papa che arriva dalla fine del mondo”

ROMA – “è in, unspeciale per ilchedel. Abbiamo sempre avuto una speciale sintonia con Francesco e in molti casi questa si è tramutata in una reale cooperazione a sostegno di progetti a favore degli ultimi della terra”. E’ quanto afferma Don, presidente di Missioni Don Bosco.La Onlus salesiana di Valdocco da 35 anni affonda le radici del suo impegno in quello stesso humus che ha alimentato la maturazione pastorale del“venutodel”. Con un elemento in più che ha davvero il sapore della provvidenzialità: l’allora arcivescovo di Buenos Aires Bergoglio e il vicario dell’ispettoria salesiana donsi erano conosciuti a Buenos Aires e incontrati successivamente più volte a Roma in occasione di due importanti appuntamenti annuali in Vaticano: la Corsa dei Santi e il Concerto di Natale.