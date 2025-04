Domestico ucciso a Milano il killer poco prima era entrato in un8217altra casa 8220L8217ho visto mentre scalava il palazzo8221

prima della morte del collaboratore Domestico Angelito Acob Manansala il giorno di Pasqua, Dawda Bandeh, accusato dell'omicidio, avrebbe tentato di entrare in un'altra casa in via Melchiorre Gioia. Il racconto della custode. Leggi su Fanpage.it Poche oredella morte del collaboratoreAngelito Acob Manansala il giorno di Pasqua, Dawda Bandeh, accusato dell'omicidio, avrebbe tentato di entrare in un'altrain via Melchiorre Gioia. Il racconto della custode.

