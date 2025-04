Dl Bollette via libera Senato alla fiducia provvedimento è legge

Con 99 sì, 62 no e un astenuto sulla questione di fiducia posta dal governo, arriva il via libera dall'Aula del Senato al dl Bollette già approvato dalla Camera.Pichetto: "Aiuto per famiglie e imprese" "Un aiuto tangibile a famiglie e imprese. Proseguiamo sulla strada della sicurezza energetica". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin commentando il via libera al decreto Bollette. "Il governo – aggiunge Pichetto – prosegue sulla strada della sicurezza energetica"."Con il decreto Bollette, divenuto legge – continua Pichetto – abbiamo scelto di sostenere famiglie e imprese nella difficile congiuntura dei prezzi energetici. Il nuovo provvedimento reca un aiuto tangibile innanzitutto a quanti sono in maggiore difficoltà economica, introducendo anche nuove norme a tutela dei consumatori".

Dl Bollette, le reazioni dei consumatori: “Beffa il limite dei 3 mesi”

Roma, 28 febbraio 2025 - "Il decreto sulle bollette varato dal Governo è un pannicello caldo che non risolve il problema del caro-energia in Italia". È netta la posizione del Codacons dopo ...

