Divieto di balneazione permanente in tre punti a Vasto

Divieto di balneazione permanente in tre punti a Vasto. Si tratta della foce del fiume Sinello, Lebba e bacino portualeNello specifico, il sindaco Francesco Menna ha firmato un’ordinanza che vieta la balneazione permanente delle acque della foce del Fiume Sinello (per metri200 a sud dalla. Chietitoday.it - Divieto di balneazione permanente in tre punti a Vasto Leggi su Chietitoday.it diin tre. Si tratta della foce del fiume Sinello, Lebba e bacino portualeNello specifico, il sindaco Francesco Menna ha firmato un’ordinanza che vieta ladelle acque della foce del Fiume Sinello (per metri200 a sud dalla.

