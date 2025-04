Distinti Salumi a Cagli evento slow food con 40 espositori

Ilrestodelcarlino.it - Distinti Salumi, a Cagli l'evento slow food con 40 espositori

(Pesaro), 23 aprile 2025 — A, dal 25 al 27 aprile, arriva ‘’, l’organizzato dal Comune in collaborazione conItalia eMarche per celebrare la migliore norcineria artigianale italiana.Un weekend per assaggiare prodotti eccezionali e parlare proprio del tema dei cibi lenti, con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di un sistema alimentare più equo e sostenibile. Nel particolare, si parlerà di razze suinicole autoctone, di allevamento semibrado, di terre alte e di contrasto allo spopolamento delle aree interne, di salvaguardia del territorio, di rispetto per gli animali.Campagna per l'allevamento sostenibileLa tre giorni dirappresenta il momento di lancio della campagna ‘Allevare rispettando gli animali e la terra si può’, che coinvolge la rete dell’Alleanzadei cuochi, le Condotte e le Comunitàe che intende far conoscere gli allevatori virtuosi, custodi di biodiversità e di territori attraverso un ricco calendario di eventi in programma fino al 30 giugno in tutta Italia.