Disperati dopo 25 anni di soprusi e maltrattamenti denunciano il figlio arrestato

anni avrebbero subito le angherie e i soprusi del figlio, ma dopo l’ultima richiesta di denaro, Disperati, hanno deciso di rivolgersi alle autorità e denunciarlo. Per questo un 43enne , così come disposto dal tribunale di Pescara, è stato arrestato dai carabinieri.Una. Ilpescara.it - Disperati, dopo 25 anni di soprusi e maltrattamenti denunciano il figlio: arrestato Leggi su Ilpescara.it Per venticinqueavrebbero subito le angherie e idel, mal’ultima richiesta di denaro,, hanno deciso di rivolgersi alle autorità e denunciarlo. Per questo un 43enne , così come disposto dal tribunale di Pescara, è statodai carabinieri.Una.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Se ne parla anche su altri siti: Genitori disperati: dopo 25 anni di maltrattamenti e soprusi, denunciano il figlio. Scatta l’arresto; Disperati, dopo 25 anni di soprusi e maltrattamenti denunciano il figlio: arrestato; Figlio denunciato dai genitori dopo 25 anni di soprusi e angherie finisce in carcere; Pescara, 43enne arrestato dopo 25 anni di soprusi ai genitori; Bettino , 25 anni dopo....

Secondo fanpage.it: Dopo 25 anni da farmacista scopre che la titolare non gli ha mai versato i contributi: “A 78 anni lavoro ancora” - per poi lasciare l'attività 25 anni dopo. É a quel punto che il 53enne avrebbe fatto l'amara scoperta: "Subito dopo che ho smesso di lavorare nella farmacia mi sono accorto che non mi erano stat ...

Segnala msn.com: Pescara, 43enne arrestato dopo 25 anni di soprusi ai genitori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...