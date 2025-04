Disavventura per Christian Vieri alle Maldive vacanza finita in ospedale

vacanza di Pasqua si è trasformata in un vero e proprio incubo per Christian Vieri, volato alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le loro due figlie, Stella e Isabel, per godersi qualche giorno di relax al sole. Invece, l'ex attaccante della Nazionale è finito in ospedale, suscitando grande preoccupazione tra i suoi fan.Le prime immagini dall'ospedale: Vieri con la mascherina per l'ossigenoA lanciare l'allarme sono stati i post condivisi da Vieri su Instagram, dove ha mostrato ai suoi follower alcune immagini dal letto dell'ospedale. In una foto, l'ex calciatore appare con una maschera per l'ossigeno, visibilmente provato. In un'altra, è disteso con il volto stanco, mentre alcune emoticon preoccupate lasciano intuire il suo malessere.

