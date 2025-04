Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Giannini sbanda su Papa e 25 Aprile: "Al di sotto della decenza"

Leggi su Liberoquotidiano.it

La scomparsa diFrancesco ha innescato una serie di protocolli e iniziative d’emergenza che hanno stravolto anche l’agenda settimanale dei principali attori politici. I funerali del Pontefice sono previsti sabato 26alle ore 10 ed il Consiglio dei ministri ha indetto cinque giorni di lutto nazionale. Includeranno, perciò, anche il 25, la festa che celebra ogni anno la Liberazione dal nazifascismo. Il governo di Giorgia Meloni ha chiesto di festeggiare in maniera meno pomposa e, infatti, il comunicato di Palazzo Chigi invita a "svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza". Il governo, quindi, non ha vietato le celebrazioni, bensì ha solo invitato tutti a tenere un comportamento che tenga conto del lutto.Da qui valanghe di polemiche immediate provenienti da sinistra, se ne discute anche a, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris.