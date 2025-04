Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Augias sbanda in diretta tv su Papa e 25 Aprile

Leggi su Liberoquotidiano.it

Polemiche su polemiche, anche nel bel mezzo dei cinque giorni di lutto nazionale proclamato dal governo Meloni per onorare la morte improvvisa diFrancesco (benché malato da tempo), avvenuta nel lunedì dell’Angelo e dopo la Pasqua di Resurrezione in cui il Pontefice si è mostrato per l’ultima volta in pubblico. Si è chiesto maggior sobrietà nel corso di questi giorni, non è stata vietata la manifestazione del 25che celebra la Liberazione dal nazifascismo, si è semplicemente chiesto di avere un comportamento consono alle circostanze. Eppure, c’è chi a sinistra non l’ha presa bene.Anche a, programma di approfondimento dei temi d’attualità di La7, uno storico come Corrado, di solito sì lui sobrio, cade nel tranello della polemica. Floris gli chiede: “Musumeci ha chiesto di esser sobri nel celebrare il 25, è una richiesta legittima?”.