Diffidati Parma Juve tre bianconeri a rischio squalifica per il Monza Chi non deve ricevere un’ammonizione al Tardini

Diffidati Parma Juve: sono tre i bianconeri a rischio squalifica per il Monza. Chi non deve ricevere un’ammonizione nel match del TardiniLa Juve vuole riprendersi con forza un posto in zona Champions questa sera nella sfida contro il Parma all’Ennio Tardini, nel match della 33ª giornata di Serie A. Attenzione alla situazione cartellini però, perché tre bianconeri sono a rischio squalifica.Trattasi di Andrea Cambiaso, Khephren Thuram e Timothy Weah che, in caso di ammonizione, salterebbe il prossimo match contro il Monza. In casa Parma, invece, i Diffidati sono Balogh, Valenti, Keita e Haj Mohamed. .com Juventusnews24.com - Diffidati Parma Juve: tre bianconeri a rischio squalifica per il Monza. Chi non deve ricevere un’ammonizione al Tardini Leggi su Juventusnews24.com : sono tre iper il. Chi nonnel match delLavuole riprendersi con forza un posto in zona Champions questa sera nella sfida contro ilall’Ennio, nel match della 33ª giornata di Serie A. Attenzione alla situazione cartellini però, perché tresono a.Trattasi di Andrea Cambiaso, Khephren Thuram e Timothy Weah che, in caso di ammonizione, salterebbe il prossimo match contro il. In casa, invece, isono Balogh, Valenti, Keita e Haj Mohamed. .com

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Diretta Parma-Juventus ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni; Dove vedere Parma-Juve? Dazn o Sky, orario; Parma-Juventus, occhio al cartellino: quattro i crociati diffidati; Serie A | Parma-Juventus, squalificati e diffidati; Occhio al giallo: tre giocatori diffidati per la sfida contro il Parma.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Diretta Parma-Juventus ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni; Parma-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere la partita; Diffidati Juve Lecce: tre bianconeri a rischio squalifica per il Parma. Chi non deve ricevere un’ammonizione allo Stadium; Occhio al giallo: tre giocatori diffidati per la sfida contro il Parma; Parma-Juventus: sfida decisiva per Tudor e Chivu al Tardini.