It.insideover.com - “Dichiarazioni incendiarie”: Trump all’attacco di Zelensky sulla Crimea

Leggi su It.insideover.com

Donaldtorna ad attaccare Volodymyr. E lo fa in una delle fasi più critiche del negoziato per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Nel giorno in cui sono saltati i colloqui tra Usa, Ucraina, Regno Unito, Francia e Germania per trovare una posizione occidentale comune sul futuro della guerra dopo la pubblicazione di un piano Usa che prevedeva il riconoscimento della proprietà russa dellae il congelamento del fronte sulle linee attuali, The Donald punta il dito contro il leader di Kiev. Il motivo? I commenti dial Wall Street Journal sul rifiuto ucraino di riconoscere il controllo russopenisola del Mar Nero occupata da Mosca nel 2014 dopo la caduta del presidente filorusso dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, nei moti di Euromaidan. Su Truthha affermato che “sonocome quelle diche rendono così difficile risolvere questa guerra”.