Derby Inter Milan Reijnders Dobbiamo credere nella vittoria della Coppa Italia

Reijnders, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine del Derby Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Reijnders: “Dobbiamo credere nella vittoria della Coppa Italia” Leggi su Pianetamilan.it Tijjani, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine del, ritorno delle semifinali di

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: 86' | Gol di Reijnders (Inter-Milan 0-3); Inter-Milan 0-3, doppietta Jovic e gol di Reijnders. Rossoneri in finale di Coppa Italia; Derby Inter-Milan 0-3, Reijnders chiude i conti: nerazzurri schiacciati; Inter-Milan diretta semifinale Coppa Italia, segui il derby di oggi; Inter-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Jovic nella storia del derby, Reijnders impeccabile, Lautaro stavolta stecca.

Da msn.com: Inter-Milan (0-3), le pagelle rossonere: Luka Jovic ne fa due a Inzaghi poi il solito Reijnders ed è finale di Coppa Italia - L’eroe che non ti aspetti porta il Milan in finale. A sette anni dall’ultima volta, Luka Jovic sceglie la notte giusta per prendersi la scena e firmare il successo rossonero nel derby ...

Scrive msn.com: Inter-Milan 0-3, le pagelle: Jovic (8) letale, Taremi (5) assente, Reijnders (7,5) lascia sempre il segno, Lautaro (5) spreca - Il Milan vince 3-0 il derby di Coppa Italia contro l'Inter e stacca il pass per la finale dove sfiderà una tra Bologna ed Empoli. La ...

Da msn.com: Coppa Italia Inter-Milan 0-3: Inzaghi eliminato, rossoneri in finale - Il Milan domina il derby e vola in finale di Coppa Italia. I gol di Jovic (doppietta) e Reijnders permettono ai rossoneri non solo di conquistare l'accesso per l'ultimo atto ...