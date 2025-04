Derby INTER MILAN i Top e Flop rossoneri le pagelle Coppa Italia News

Derby INTER-MILAN, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025. Nella video News, pagelle con Top e Flop rossoneriÈ finita da pochi minuti INTER-MILAN, Derby valido per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a MILANo. Vediamo insieme, dunque, nella video News le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Sérgio Conceição in occasione della sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Pianetamilan.it - Derby INTER-MILAN: i Top e Flop rossoneri, le pagelle / Coppa Italia News Leggi su Pianetamilan.it Finito il, semifinale di ritorno della2024-2025. Nella videocon Top eÈ finita da pochi minutivalido per il ritorno delle semifinali della2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Vediamo insieme, dunque, nella videole nostrecon Top etra i calciatori deidi Sérgio Conceição in occasione della sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Su questo argomento da altre fonti: PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-3: Reijnders illumina, Lautaro non trascina. Taremi impresentabile; VIDEO / Inter-Milan, la top 5 di Julio Cesar: ecco qual è il suo derby preferito; Derby della Madonnina: chi sono i migliori marcatori della stracittadina milanese?; Inter-Milan, derby da record in Serie A: gli incassi al botteghino; San Siro al top: tutto esaurito e incasso record per il derby Inter-Milan.

Da msn.com: Il derby è cosa del Milan, i rossoneri alla finale di Coppa Italia e l’Inter dice addio al triplete - Tre gol rossoneri e derby ribaltato: il Milan domina l’Inter e vola in finale. Jovic decisivo assieme a Reijnders, Inzaghi travolto. Lezione tattica e mentale: troppe certezze crollano ...

Scrive strettoweb.com: La notte del Diavolo. Derby maledetto per l’Inter: il Milan vince 0-3 e vola in finale di Coppa Italia - Il Milan supera l’Inter 0-3 e vola in finale di Coppa Italia: i rossoneri staccano il pass e negano il sogno Triplete ai cugini ...

Si legge su tg.la7.it: Coppa Italia, 3-0 nel derby: il Milan vola in finale, per l’Inter sogno triplete svanito - Il Milan ha conquistato la finale di Coppa Italia 2024-2025 grazie a una convincente vittoria per 3-0 sull' Inter nel derby di ritorno delle semifinali, disputato mercoledì 23 aprile. Dopo l'1-1 ...