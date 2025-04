Delogu nel Edicola de Il Tempo vi racconto i miei meravigliosi quarant anni

nell'Edicola degli artisti Andrea Delogu, che intervistata da Francesco Puglisi ci ha parlato senza filtri della sua vita, dei suoi progetti, dei sui programmi tv, dei suoi libri e anche del suo spettacolo "quaranta e sto". Uno spettacolo che porta in scena l'universo femminile alle soglie dei quarant'anni: un momento di svolta, tra crisi e rinascita, libertà conquistate e lotte contro i cliché. «Sono una ragazza nata in provincia di Rimini che ha voluto entrare nel mondo dello spettacolo perché quando ero piccola ne ero affascinata, guardavo la televisione e spesso pensavo 'Che cosa meravigliosa, insegnano delle cose e si divertono'. Io la vedevo così la televisione e per certi versi posso dire di avercela fatta. Ho fatto la gavetta partendo da lontano, provando tante esperienze diverse, alcune le ho abbandonate altre sono rimaste.

