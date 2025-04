Degrado e abbandono oltre 600 firme per sistemare il parco di Santa Rita

Degrado del parco. Appello di alcuni cittadini novaresi del quartiere Santa Rita che hanno anche avviato una raccolta firme per sistemare il parco Gabriele Fancesco di via Roggia Ceresa. Le firme raccolte finora sono quasi 600 e molte appartengono a famiglie con figli che. Novaratoday.it - Degrado e abbandono: oltre 600 firme per sistemare il parco di Santa Rita Leggi su Novaratoday.it Porre fine aldel. Appello di alcuni cittadini novaresi del quartiereche hanno anche avviato una raccoltaperilGabriele Fancesco di via Roggia Ceresa. Leraccolte finora sono quasi 600 e molte appartengono a famiglie con figli che.

