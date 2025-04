Decreto bollette via libera del Senato con 99 sì 62 no e 1 astenuto bonus 200€ per Isee fino a 25mila € e mercato tutelato per over 75

Il decreto Bollette è legge, via libera del Senato: tutte le novità e i bonus approvati - Il Senato ha convertito in legge il decreto Bollette, è ufficiale: 99 i voti a favore, 62 i contrari e un astenuto. Le misure vanno dal bonus bollette da 200 euro al bonus elettrodomestici, ma c'è anche una proroga per le tutele dei clienti vulnerabili e un chiarimento su fringe benefit e auto aziendali. Dure le opposizioni: "Decreto spot e fuori tempo massimo"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Via libera al decreto bollette e alla legge sul nucleare. Meloni: "Risposte immediate e scelte di lungo periodo" - Si è concluso in meno di un'ora il Consiglio dei ministri convocato oggi a Palazzo Chigi. Il governo ha dato il via libera all'atteso decreto bollette, che introduce misure urgenti in favore di famiglie e imprese, e al disegno di legge per il ritorno del nucleare in Italia. "Siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo perché è questo che serve all'Italia: scelte coraggiose e strutturali", ha commentato la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato da Palazzo Chigi. 🔗ilfoglio.it

Il video di Giorgia Meloni dopo il via libera al decreto bollette: “Le famiglie avranno 200 euro per il prossimo trimestre” - Dopo che il Cdm ha varato il nuovo decreto Bollette, la premier Meloni ha scelto di diffondere un video per esporre le misure, piuttosto che presenziare alla conferenza stampa con i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, convocata per il illustrare le misure.Continua a leggere 🔗fanpage.it

