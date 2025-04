De Vrij Sconfitta che fa male ma dobbiamo guardare avanti

Vrij, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine del derby perso per 3-0 contro il Milan. Il difensore olandese ha provato a dare una lettura lucida del match e ha lanciato un messaggio di fiducia in vista del finale di stagione.Il centrale nerazzurro è tornato sull’episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara: “Sì, ci avevo creduto. Avevo colpito bene, ma il loro portiere ha fatto un intervento straordinario. Poteva essere il gol del 2-1, quello che ci avrebbe rimesso in partita, ma purtroppo non ci siamo riusciti. È andata così.”Sull’analisi generale del match, de Vrij ha parlato di un mix tra fattori fisici e bravura degli avversari: “Sicuramente c’è un po’ di stanchezza, abbiamo giocato tanto, spesso due partite a settimana. Ilnerazzurro.it - De Vrij: “Sconfitta che fa male ma dobbiamo guardare avanti” Leggi su Ilnerazzurro.it A commentare la pesante eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia è stato anche Stefan de, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine del derby perso per 3-0 contro il Milan. Il difensore olandese ha provato a dare una lettura lucida del match e ha lanciato un messaggio di fiducia in vista del finale di stagione.Il centrale nerazzurro è tornato sull’episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara: “Sì, ci avevo creduto. Avevo colpito bene, ma il loro portiere ha fatto un intervento straordinario. Poteva essere il gol del 2-1, quello che ci avrebbe rimesso in partita, ma purtroppo non ci siamo riusciti. È andata così.”Sull’analisi generale del match, deha parlato di un mix tra fattori fisici e bravura degli avversari: “Sicuramente c’è un po’ di stanchezza, abbiamo giocato tanto, spesso due partite a settimana.

