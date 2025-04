De Vrij Ora non penso al rinnovo Inter dobbiamo rialzarci Stanchezza normale

Vrij dopo Inter-Milan 0-3, in conferenza stampa commenta con grande rammarico la sfida persa in casa contro i rossoneri. Non risponde riguardo il rinnovo di contratto e indica la strada per provare a rialzarsi.Inter-MILAN 0-3 – CONFERENZA STAMPA DE VrijL’Inter ha deciso di rinnovare il tuo contratto, quando ti comunicherà la notizia?In questo momento non ci penso minimamente, ci sono cose più importanti. Fa male perdere così, dobbiamo lasciarla subito alle spalle.Un anno fa lo scudetto storico nel derby. Dopo il Bayern Monaco sembrava veramente che funzionasse tutto perfettamente. Queste batoste posso incidere?Secondo me è fondamentale rimanere uniti e continuare a lavorare e lasciarle alle spalle. Pensiamo a dove noi possiamo ancora incidere.C’è Stanchezza fisica e psicologica?È normale che e giochi così tante partite durante la stagione, giochiamo 2-3 volte a settimana. Inter-news.it - De Vrij: «Ora non penso al rinnovo: Inter, dobbiamo rialzarci! Stanchezza normale» Leggi su Inter-news.it Dedopo-Milan 0-3, in conferenza stampa commenta con grande rammarico la sfida persa in casa contro i rossoneri. Non risponde riguardo ildi contratto e indica la strada per provare a rialzarsi.-MILAN 0-3 – CONFERENZA STAMPA DEL’ha deciso di rinnovare il tuo contratto, quando ti comunicherà la notizia?In questo momento non ciminimamente, ci sono cose più importanti. Fa male perdere così,lasciarla subito alle spalle.Un anno fa lo scudetto storico nel derby. Dopo il Bayern Monaco sembrava veramente che funzionasse tutto perfettamente. Queste batoste posso incidere?Secondo me è fondamentale rimanere uniti e continuare a lavorare e lasciarle alle spalle. Pensiamo a dove noi possiamo ancora incidere.C’èfisica e psicologica?Èche e giochi così tante partite durante la stagione, giochiamo 2-3 volte a settimana.

