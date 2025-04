Inter-news.it - De Vrij: «Inter-Milan, noi squadra nel primo tempo. Loro unica occasione gol»

Dedopo0-3, suTV ha provato a dare una spiegazione al black out di questa sera, soprattutto quello del secondoSOLO IN UN– Stefan decommenta con grande rammarico il risultato di questa sera e prova a dare una spiegazione: «È stata decisa da episodi, penso che ilabbiamo anche giocato bene e creato. Siamo stati, abbiamo difeso bene insieme quando dovevamo. Non abbiamo subito ripartenze. Poi però non abbiamo fatto gol,nell’fanno gol. Poi è diventato ancora più difficile, abbiamo provato a reagire, ma non siamo riusciti. Cosa è mancato? Sicuramente l’impegno non è mancato, tutti noi abbiamo dato tutto. Purtroppo non è bastato stasera. Dobbiamo lasciare la sconfitta alle spalle perché avremo ancora tante partite importanti».