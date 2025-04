Internews24.com - De Vrij a Mediaset: «Sconfitta che fa malissimo ma dobbiamo mettercela alle spalle. Vi racconto la parata di Maignan sul mio colpo di testa»

Il difensore dell’Inter, Stefan de, ha voluto dire la sua dopo larimediata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il MilanIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3, il difensore nerazzurri Stefan de Vri ha analizzato così la. Queste le sue parole ai microfoni di Sport.LADISUL MIODI? – «Sì, ho pure colpito bene. Poi ha fatto una grandissima, poteva riaprire la partita e purtroppo non è andato. Abbiamo cercato il gol del 2 a 1 e non siamo riusciti a farlo, è andata così».STANCHEZZA O MERITI DEL MILAN? – «Un po’ di tutto. Vero che quest’anno abbiamo giocato tantissime partite, ma penso che nel primo tempo abbiamo fatto bene.